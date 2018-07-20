روسيا وفرنسا ستقدمان معًا مساعدات إنسانية إلى سوريا

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان مشترك فرنسي روسي مساء الجمعة أن باريس ستقدم مع موسكو مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية التي استعادها نظام الرئيس بشار الأسد في إبريل الماضي.

إيلاف: هبطت طائرة شحن روسية في وقت متأخر بعد ظهر الجمعة في شاتورو (وسط فرنسا) لتحميل 50 طنًا من المعدات الطبية والسلع الضرورية التى قدمتها فرنسا، وفقًا لما ذكره مصور فيديو لوكالة فرانس برس كان في المكان.

وكانت روسيا اقترحت على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين الى سوريا، بعد ايام على قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة الجنرال ميخائيل ميزينتسيف في بيان "ارسلنا الى الجانب الاميركي اقتراحات ملموسة حول تنظيم العمل لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم". واوضح ان هذه المقترحات "تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والاميركي خلال قمتهما في هلسنكي" الاثنين.

وقال المصدر ان روسيا تقترح وضع خطة مشتركة حول عودة اللاجئين السوريين الى المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النزاع خصوصا الذين فروا الى الاردن ولبنان.

لهذه الغاية تقترح موسكو انشاء مجموعة عمل تضم الروس والاميركيين والاردنيين استنادا الى مركز التنسيق الروسي الاردني في عمان، وانشاء مجموعة مماثلة في لبنان.

وفي نيويورك، قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ردا على سؤال بهذا الخصوص ان الرئيسين بوتين وترمب قد ناقشا في قمة هلسنكي "تسوية النزاع في سوريا وكيفية عودة اللاجئين" الموجودين على وجه الخصوص في لبنان او الاردن الى بلدهم.

واكد "من المهم بالنسبة الى العالم انه في الوقت المناسب، ومن خلال آلية طوعية، ان يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى بلدهم".

اضاف "هذا هو سبب عملنا جميعا على ذلك، وهذا هو السبب في ان الامم المتحدة مع (المبعوث الخاص الى سوريا) ستيفان دي ميستورا تعمل على المسالة نفسها".

تابع بومبيو ان "الرئيسين بوتين وترمب تحدثا عن ذلك. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لنرى كيف من الممكن تحقيقه. لكن الولايات المتحدة تريد بالطبع ان تساهم في المساعدة على تسوية القضية في سوريا، كونوا على ثقة من ذلك".

وروسيا التي تدخلت في سوريا منذ سبتمبر 2015 لدعم القوات الحكومية تقترح على الولايات المتحدة انشاء مجموعة مشتركة لتمويل اعادة اعمار البنى التحتية السورية كما قال الجنرال ميزينتسيف. وقال ان "الجانب الاميركي يدرس المقترحات الروسية".

والاثنين، اعلن بوتين وترمب التوصل الى اتفاقات عدة خصوصا حول سوريا من دون الخوض في التفاصيل بعد قمتهما الثنائية المرتقبة في هلسنكي.

