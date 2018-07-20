بوتين يؤكد معارضته لمشروع قانون حول التقاعد لكنه مع الإصلاح

موسكو: اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن معارضته لمشروع القانون الحالي لرفع سن التقاعد الذي اثار استياء في روسيا، لكنه دافع عن ضرورة الاصلاح تفاديًا "لانهيار" النظام الاجتماعي.

وقال بوتين للتلفزيون الروسي "لا احبذ فكرة رفع سن التقاعد"، مؤكدا ان "هذا لن يروق الغالبية الساحقة من السكان". تاتي هذه التصريحات غداة اقرار البرلمان الخميس في قراءة اولى هذا الاصلاح غير الشعبي، الذي ينص على رفع تدريجي لسنّ التقاعد الى 65 عامًا للرجال بدلًا من 60، و63 عامًا للنساء عوضًا عن 55.

الاصلاح الذي اقترحه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف في منتصف يونيو اثار احتجاجات في روسيا، وساهم في تراجع شعبية بوتين، الذي ستكون له الكلمة الفصل، في حال اقر القانون في مجلسي البرلمان الروسي. ومن المتوقع ان يصوّت النواب على القانون في قراءة ثانية في نهاية سبتمبر.

وقال بوتين "بعبارة اخرى لا يمكننا ان نفعل شيئا خلال خمس وست وسبع او حتى 10 سنوات". اضاف "لكن ان لم نتحرك (...) ستنفجر الامور"، مؤكدا ان الدولة ستضطر الى "ابقاء المتقاعدين برواتب ضئيلة".

وتساءل "يجب اتخاذ قرارات حاسمة. لكن اي قرارات؟"، من دون ان يعطي جوابا. واوضح "القرار النهائي لم يتخذ بعد. عليّ ان استمع الى كل الآراء ووجهات النظر".

