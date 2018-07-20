المؤبد لمتآمر خطط لمهاجمة البرلمان البريطاني

نصر المجالي: أصدرت محكمة بريطانية 3 أحكام بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 40 عاما على شخص تآمر على تنفيذ هجوم قرب البرلمان في أبريل 2017، ومحاولة قتل أي شخص سواء ضابط شرطة أو جندي في القوات المسلحة أو حتى نائب في مجلس العموم.

وأصدرت محكمة (أولد بيلي) في لندن حكمها يوم الجمعة ضد خالد علي (28 عاما) الذي اعتقلته الشرطة بعد مراقبة من شرطة مكافحة الإرهاب، وبحوزته ثلاث سكاكين، وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار خالد علي أهدافه المحتملة بما في ذلك جسر وستمنستر ومبنى البرلمان.

وقالت هيئة الادعاء الملكي في بيان أن بصماته طابقت تلك التي عثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضبطت في أفغانستان في 2012 وكانت في قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي).

وقالت سو هيمينغ من خدمة الادعاء الملكي ": خطط خالد علي لتنفيذ هجوم عنيف بالسكين في لندن كان من الممكن أن يصيب الكثير من الناس ويعرض حياتهم للخطر".

وقد تم تعقب خالد علي، وهو سباك، من قبل الشرطة منذ عودته من أفغانستان، حيث أمضى خمس سنوات في صنع قنابل طالبان المستخدمة لقتل قوات التحالف.

وفي عام 2016، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمطابقة بصماته مع تلك الموجودة في مخبأين للمتفجرات تم استردادهما في عام 2012.