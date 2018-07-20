مساعدة أميركية إضافية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية

واشنطن: أعلن البنتاغون الجمعة ان الولايات المتحدة ستقدّم الى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية في بيان إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الاجمالية "للمساعدات الاميركية المخصصة للقطاع الامني في اوكرانيا منذ 2014 الى اكثر من مليار دولار".

واضاف بيان البنتاغون إن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة "معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية"، وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الاوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية.

وإذ اوضحت وزارة الدفاع الاميركية في بيانها أن هذا التعاون الامني بين الولايات المتحدة واوكرانيا يرتكز الى إقرار كييف أخيرا قانونا بشأن الأمن القومي، لفتت الى ان تسليم الجيش الاوكراني المعدات الجديدة سيتم "في موعد يحدّد لاحقا".

ويخوض الجيش الاوكراني حربًا في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا. واوقعت هذه الحرب المستمرة منذ 2014 اكثر من 10 آلاف قتيل.

وعلى الرغم من اعتراضات روسيا فقد باعت الولايات المتحدة الى اوكرانيا هذه السنة صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين" وذلك بهدف تمكين أوكرانيا من "حماية سيادتها وسلامة اراضيها".

