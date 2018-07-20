المغني البريطاني كليف ريتشارد يكسب دعوى قضائية ضد بي بي سي

كسب المغني البريطاني الشهير، السير كليف ريتشارد، قضية انتهاك الخصوصية التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب تغطيتها لمداهمة الشرطة لمنزله.

وأمر قاضي المحكمة العليا بحصول ريتشارد على تعويض أولي قدره 210 ألف جنيه استرليني.

وقال ريتشارد أن تغطية بي بي سي لمداهمة الشرطة لمنزله عام 2014، والتي كانت ضمن تحقيق في مزاعم متعلقة باعتداء جنسي على طفل، كانت "انتهاكا صارخا" للخصوصية. ولم يُقبض على ريتشارد أو توجه له اتهامات.

وقالت بي بي سي إن الصحفيين تصرفوا بحسن نية، مشيرة إلى أنها تفكر في استئناف الحكم.

وفي حديثها خارج المحكمة العليا بالعاصمة البريطاينة لندن، اعتذرت مديرة الأخبار في بي بي سي، فران أنزورث، للسير كليف وقالت: "لو نظرنا إلى الوراء، سنكتشف أن هناك أشياء كان يجب أن نفعلها بشكل مختلف".

Victoria Jones/PA Wire اعتذرت مديرة الأخبار في بي بي سي فران أنزورث للسير كليف خارج قاعة المحكمة

لكنها أشارت إلى أن القضية تمثل "تحولا كبيرا" ضد حرية الصحافة، وأن "المبدأ الهام" المتعلق بحق الجمهور في المعرفة بات على المحك.

وفي حكمه، قال قاضي المحكمة العليا إن بي بي سي قد انتهكت حقوق الخصوصية المتعلقة بالسير كليف بطريقة "سافرة" و "تهدف للإثارة".

ورفض ادعاء بي بي سي بأن تقريرها، الذي تضمن لقطات صورتها مروحية، كان مبررا بموجب حقوق حرية التعبير والصحافة.

وقال القاضي إن أي مشتبه به في أي تحقيق تجريه الشرطة "يتوقع حدا معينا من الخصوصية".

وأمر القاضي بتعويضات للسير كليف بقيمة 190 ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه استرليني إضافية بسبب الأضرار الناتجة عن تقدم "بي بي سي" بقصة تغطيتها لمداهمة منزل المغني الشهير للمنافسة للحصول على إحدى الجوائز الصحفية.

وألزمت المحكمة بي بي سي بدفع 65 في المئة من قيمة التعويض البالغ 190 ألف جنيه استرليني، في حين ستدفع شرطة ساوث يوركشاير التي قامت بالمداهمة نسبة 35 في المئة المتبقية.

وكانت شرطة ساوث يوركشاير قد وافقت في وقت سابق على دفع مبلغ قدره 400 ألف جنيه استرليني للسير كليف بعد تسوية قضية رفعها المغني الشهير.

Victoria Jones/PA Wire معجبو المغني الشهير كانوا بانتظاره خارج المحكمة

وفي المحكمة، قال السير كليف لبي بي سي إنه "سعيد للغاية" بهذا الحكم، مضيفا: "إنها أخبار رائعة".

وغنى مؤيدوه أغنية "تهانينا" الشهيرة للسير كليف فور سماع الحكم.

وكان المغني البالغ من العمر 77 عاماً قد اتخذ إجراءات قانونية ضد بي بي سي بسبب تغطيتها لمداهمة شرطة ساوث يوركشاير لمنزله في مقاطعة بيركشير في أغسطس/آب عام 2014.

وكانت الشرطة تحقق في ادعاءات لرجل زعم أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل السير كليف عام 1985 عندما كان طفلاً.

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