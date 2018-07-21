حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لإعادة التهدئة في غزة

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق لاعادة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود.

وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية."

https://twitter.com/FawzyBarhoom/status/1020425682843852805

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل 4 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة" قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

وتقول إسرائيل إن أحد جنودها قتل في أعمال العنف على حدودها مع قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات واسعة على ما وُصف بأهداف تابعة لحماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واختتم اخر بيان للجيش الاسرائيلي بالقول إنه جاهز لسيناريوهات متنوعة قام بالاستعداد لها في السنوات الاخيرة في إشارة عادة ما تدل على انتهاء العمليات العسكرية .

ويحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس، التي تسيطر على غزة، مسؤولية التصعيد الحالي.

ويتظاهر الفلسطينيون بشكل مستمر منذ شهر مارس الماضي على حدود القطاع فيما يسمونه مسيرات العودة التي تطالب بتمكين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي التي طردوا منها إبان إعلان إسرائيل عام 1948.

وتعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع أحدث حلقة في مسلسل العنف الممتد في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين مظاهرات حاشدة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل للمطالبة بحق عودة اللاجئين وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة.

في المقابل، تقول السلطات في مصر وإسرائيل إن الحصار يعتبر ضرورة أمنية لمواجهة المسلحين.

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