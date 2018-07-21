اليمين الاسباني ينتخب رئيسا له بعد رحيل راخوي في اسبانيا

واشنطن: اعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية الجمعة ان الحزب الجمهوري الاميركي سينظم مؤتمره الوطني في 2020 في ولاية كارولاينا الشمالية في مدينة شارلوت حيث عقد الديموقراطيون مؤتمرهم في 2012.

ولم يعلن الموعد المحدد للمؤتمر لكنه سينظم في تموز/يوليو او آب/اغسطس 2020 قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها.

وكانت ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد صوتت بغالبية كبيرة لدونالد ترامب في الانتخابات التشريعية غي 2016.

لكن منافسته هيلاري كلينتون جاءت في الطليعة في مدينة شارلوت بالتحديد حيث نظم الديموقراطيون في 2012 مؤتمرهم الذي سمح لباراك اوباما بتولي الرئاسة لولاية ثانية.

ويعدق كل من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مؤتمره العام كل اربعة اعوام قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية.، خصوصا من اجل اعلان مرشحيهما لهذا الاقتراع.

وتتنافس ثلاث مدن لاستقبال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في 2020، هي هيوستن وميامي بيتش وميلووكي.

