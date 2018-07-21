وزيرة الدفاع الفرنسية تزور بوركينا فاسو دعما لقوة مجموعة الساحل

واغادوغو: وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة الى بوركينا فاسو في زيارة تندرج، على غرار تلك التي قامت بها الخميس الى النيجر، في اطار دعم باريس لقوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الجهاديين.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن الوزيرة بارلي التقت في واغادوغو الرئيس روك مارك كريستيان كابوريه و"جددت له دعم فرنسا للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس وكذلك للقوات المسلحة البوركينية".

من جانبها قالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها كابوريه في القصر الرئاسي في واغادوغو "لقد اتفقنا مع الرئيس على مواصلة التنسيق وتعميق العمليات التي تنفذها من جهة القوات المسلحة البوركينية ومن جهة ثانية قوة مجموعة دول الساحل الخمس، وربما لاحقا قوات حليفة اخرى يمكن ان تأتي للمساندة".

وهذه الزيارة هي السابعة التي تقوم بها بارلي للمنطقة. والخميس التقت الوزيرة الفرنسية في نيامي رئيس النيجر محمدو ايسوفو الذي تتولى بلاده حاليا قيادة القوة المشتركة التي تشارك فيها ايضا مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا للتصدي للمجموعات الجهادية.

كما زارت بارلي في نيامي مقر قيادة هذه القوة المشتركة وتفقدت العسكريين الفرنسيين المنتشرين في اطار عملية برخان التي تنتظر تزويدها في 2019 بامكانات اضافية تتمثل في مروحيات وطائرات بدون طيار وصواريخ ومدرعات، وفق الوزارة الفرنسية.

