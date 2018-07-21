أعلنت إيران عن مقتل 11 عنصرا من قوات الحرس الثوري، اليوم السبت، في اشتباك مع مجموعة مسلحة معادية بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق.

وقال حاكم مدينة مريوان في غربي إيران، محمد شفيعي، أن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة 8 عناصر آخرين من(الباسيج) قوات التعبئة العامة، وقالت وكالة (فارس) إن مجموعة مسلحة مناوئة للثورة قد شنت اعتداء على مقر تعبوي في قرية دري روي، ما أسفر عن مقتل وجرح 19 عنصرا من كوادر التعبئة والحرس الثوري".

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن أي مجموعة لم تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء لحد الآن.

تفكيك خلية

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، كان أعلن يوم السبت 14 يوليو عن تفكيك خلية في منطقة "نودشة" الحدودية بمحافظة كرمانشاه، قرب الحدود مع العراق.

وحينها، قال الحرس في بيان له، إنه "عقب تغلغل خلية إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكنت القوات الباسلة في مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري، من كشف ومطاردة هذه الزمرة الإرهابية وبالتالي القضاء عليها تماما خلال اشتباكات وقعت عصر اليوم".

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع 3 من الإرهابيين، وإصابة آخر بجروح بليغة؛ ومقتل أحد قوات التعبئة المحلية.

كما كان الحرس الثوري الإيراني قال الشهر الماضي إنه قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال.