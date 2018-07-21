قاسم سليماني خادما لضريح الإمام علي الرضا

نصر المجالي: قال تقرير إيراني إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، نال منصب "خادم" ضريح الامام علي بن موسى الرضا الثامن من ائمة أهل البيت.

وذكرت وكالة (فارس) القريبة من الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، أن سادن العتبة الرضوية في مشهد المقدسة لدى الشيعة (شمال شرق ايران) ابراهيم رئيسي "المرشح الرئاسي السابق عن جناح المتشددين" منح هذا المنصب للواء سليماني بالتزامن مع ذكرى مولد الشریف للامام الرضا. عليه السلام.

يذكر أن الجنرال سليماني الذي تصفه الولايات المتحدة كداعم للإرهاب، هو قائد فيلق القدس منذ 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية.

وينشط سليماني (63 عاما) في العديد من الصراعات في بقية أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وكانت أساليبه مزيجا من المساعدة العسكرية للحلفاء الأيديولوجيين والدبلوماسية الاستراتيجية الصعبة.

وقد قدّم منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية للميليشيات الشيعية والجماعات الكردية المناهضة لصدام في العراق وحزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضى الفلسطينية.

ومنذ عام 2012، فإن سليماني يساعد في دعم الحكومة السورية، خلال الحرب الأهلية السورية. كما ساعد سليماني في قيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبي المشتركة التي تقدمت ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في 2014-2015.