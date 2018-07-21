الجزائر: نددت الجزائر السبت بتصويت الكنيست الاسرائيلي على قانون "الدولة القومية اليهودية" معتبرة انه "يطمس" حق الفلسطينيين في حقوقهم و"يقوّض" الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان ان "إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية".

وجددت الجزائر "دعوة مجلس الامن وكل فعاليات المجتمع الدولي إلى الوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكل اللوائح الأممية".

واكدت "موقفها الثابت الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

والخميس، أقر الكنيست الاسرائيلي القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة، يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.

وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

