العثماني يهاجم المشككين في ولاء حزبه للملكية

رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، سعد الدين العثماني، بقوة على الأصوات التي شككت في ولاء حزبه للمؤسسة الملكية وباقي مؤسسات الدولة، طيلة الأيام الماضية، واعتبر أن الذين يلعبون "دور الوشاية للإيقاع بين الحزب والملك سيفشلون".

إيلاف من الرباط: قال العثماني في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية الثانية من ندوات الحوار الداخلي للحزب، التي احتضنتها مدينة مراكش، السبت، إن موقف حزبه من الملكية الدستورية "ثابت ومتجدر في التاريخ، والتشكيك إنما هو محاولة يائسة للإساءة إلى الحزب".

وأضاف العثماني موضحًا أن هذه التشكيكات "لن تستفزنا، ولن تخرجنا عن صوابنا، وستصطدم بالواقع والحقيقة العنيدة إلى الأبد، كما حدث في المحطات السابقة"، معلنًا أن حزبه سيرد على ذلك بالطرق المناسبة، وفي الأوقات المناسبة، على حد تعبيره.

وانتقد رئيس الحكومة حملة التشكيك في مواقف حزبه من الثوابت الوطنية، التي قال إنها تصدر من طرف "قيادات سياسية وبطريقة يعرف من يكتبها أنها غير حقيقية وغير صحيحة"، مؤكدًا أن حزبه يمكنه أن يقبل كل شيء في النقاش السياسي إلا "الإساءات الكاذبة".

وأفاد العثماني بأن الوضع السياسي بالبلاد يتسم بـ"عدد من الصعوبات والتحديات، ونحن واعون بها"، مشددًا في الآن عينه على أن جميع الفرقاء السياسيين ينبغي عليهم "التحلي بمستوى عال من النضج"، في انتقاد مبطن للقيادات السياسية التي خاضت في الموضوع وتهجمت على حزبه.

زاد موضحًا "أخذنا بعين الاعتبار كل ما كتب في الإعلام منذ الندوة الوطنية الأولى للحوار الوطني إلى اليوم، ونأسف كثيرًا لأن بعض الأقلام حاولت جاهدة التشكيك في مواقف الحزب من الملكية أولًا، ومواقف الحزب السياسية العامة"، وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التشكيك تعوّد عليه الحزب منذ تأسيسه، مذكرًا بعدد من المحطات التي عاشها بهذا الشأن، خصوصًا إبان تفجيرات 16 مايو 2003 الإرهابية في الدار البيضاء، التي حمّلت أطراف سياسية في البلاد المسؤولية المعنوية فيها إلى حزب العدالة والتنمية وطالبوا بحله.

وشدد العثماني على تمسك حزبه باستقلالية قراره السياسي، حين قال: "لم يتصل بنا أحد، ولن نقبل أن يتصل بنا أحد للتعبير عن مواقفنا الثابتة"، وأضاف أن قيادات الحزب "عبّرت عن مواقفها منذ 20 سنة، ومازالت على تلك المواقف مستمرة".

مضى موضحًا "هؤلاء يجب أن يكفّوا عن القول إن كل ما يصدر من الحزب يأتي بتعليمات من جهات عليا، مواقفنا نعبّر عنها بكل حرية، والحزب يحاول أن يحافظ على استقلالية قراراته ومؤسساته، ونتخذ القرار الذي في مصلحة الوطن أولًا ثم الحزب"، حسب تعبيره.

في موضوع منفصل، قال العثماني إن "موقف الحكومة الثابت هو أنها لن تموّل أي عجز في موضوع صندوق معاشات البرلمانيين، والباقي كله تفاصيل تهم الشأن البرلماني"، معتبرًا أن حكومته لم تأت لـ"إنقاذ الصندوق، وعلى البرلمانيين أن يجدوا الطريقة المناسبة لحل الإشكال".

وأوضح رئيس الحكومة بأن موقف حزبه من موضوع معاشات البرلمانيين "يعبّر عنه من خلال الفريق البرلماني أو من خلال بياناته"، وذلك في إشارة إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفها موقف الحزب من الموضوع جرت بالتوافق بين قيادة الحزب وفريقه النيابي بالغرفة الأولى بالبرلمان.