مقتل عشرة مسلحين من بوكو حرام في جنوب شرق النيجر

نيامي: أعلنت حكومة جيش النيجر السبت أن جيشها قتل "عشرة إرهابيين" من جماعة بوكو حرام إثر صدّه هجوما شنته الجماعة الجهادية على أحد مواقعه في جنوب شرق البلاد القريب من الحدود مع نيجيريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلاه التلفزيون الرسمي ليل السبت إنه "قرابة الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس-الجمعة (22,00 ت غ) تعرض موقع باروا العسكري لهجوم من قبل جماعة بوكو حرام الارهابية. الحصيلة الموقتة هي: في صفوفنا مقتل جندي واصابة اثنين آخرين بجروح وفي صفوف العدو مقتل عشرة ارهابيين نتيجة الرد الحاسم لقواتنا".

أضاف البيان ان "عمليات التمشيط التي شرعت بها قواتنا الدفاعية والامنية لا تزال مستمرة". وتقع باروا في منطقة نغيغمي في مقاطعة ديفا (جنوب شرق النيجر) غير البعيدة عن بحيرة تشاد التي تعتبر شديدة الوعورة بسبب المستنقعات التي تغطي مساحات واسعة منها، مما يجعلها ملاذا آمنا يختبئ فيه جهاديو بوكو حرام.

وفي مطلع يوليو قتل ستة جنود نيجريين في هجوم استهدف مركزا عسكريا في منطقة "بلا برين" الواقعة ايضا في جنوب شرق البلاد.

وفي يونيو فجّر ثلاثة انتحاريين احزمتهم الناسفة في انحاء مختلفة من مدينة ديفا، عاصمة المقاطعة، مما اسفر عن مقتل ستة أشخاص. ومنذ فبراير 2015 تعرضت ديفا لهجمات عديدة شنتها بوكو حرام المتمركزة في شمال شرق نيجيريا المجاورة.

واضافة الى هجمات بوكو حرام التي تستهدف خصوصا جنوب شرق النيجر فإن البلاد تشهد هجمات أخرى تشنها جماعات اسلامية متطرفة تتمركز في منطقة الساحل وتستهدف خصوصا شمال البلاد وغربها.

