إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة الثلاثاء

القدس: اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد ان اسرائيل ستعيد الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة الذي اغلق في التاسع من تموز/يوليو، شرط ان يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

وقال ليبرمان في بيان "اذا استمر اليوم وغدا الوضع الذي ساد امس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بان يستأنف معبر كرم ابو سالم نشاطه الطبيعي كما ستعود مناطق الصيد الى نفس المسافات السابقة".

الا انه اكد ان "المفتاح الاساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا اطلاق نار".

وتقول السلطات الاسرائيلية ان البالونات الحارقة تسببت في مئات الحرائق منذ نيسان/ابريل.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل الى وقف لاطلاق النار بعد اندلاع العنف بين المسلحين الفلسطينيين في غزة واسرائيل الجمعة.

وجاء التصعيد بعد اشهر من التوتر الذي اثار مخاوف من اندلاع حرب رابعة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع واسرائيل، بعد الحرب الثالثة في 2008.

وفي التاسع من تموز/يوليو اعلنت اسرائيل اغلاق معبر كرم ابو سالم الذي تمر منه معظم السلع الى القطاع المحاصر ردا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود.

وفي 17 تموز/يوليو شددت اسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود الى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 الى ثلاثة اميال بحرية.

وبقي المعبر مفتوحا فقط لحالات محددة لادخال الطعام والادوية.