طهران: حذر الرئيس الايراني حسن روحاني الولايات المتحدة الاحد من "اللعب بالنار"، مؤكدا ان النزاع مع ايران سيكون "ام المعارك".

وقال روحاني مخاطبا الرئيس الاميركي دونالد ترامب "انت تعلن الحرب وبعد ذلك تتحدث عن رغبتك في دعم الشعب الايراني (...) لا يمكنك ان تحرض الشعب الايراني على امنه ومصالحه".

وجدد روحاني تحذيره من ان ايران يمكن ان تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيوي لامدادات النفط العالمية. وقال مخاطبا ترامب "لقد ضمنا دائما امن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".

واضاف "السلام مع ايران سيكون ام كل سلام، والحرب مع ايران ستكون ام كل المعارك".

وتأتي تصريحات روحاني قبل كلمة منتظرة سيلقيها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في وقت لاحق الاحد وتعتبر جزءا من جهود واشنطن لاثارة الاضطرابات ضد الحكومة الاسلامية في ايران.

وتسعى الولايات المتحدة الى تشديد القيود الاقتصادية على ايران بعد انسحابها من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 واعادة فرض العقوبات المشددة على طهران.

كما اطلقت واشنطن جهودا دعائية مشتركة تشمل حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة الاستياء الشعبي في ايران.

وقال روحاني "كلما سعت اوروبا الى التوصل الى اتفاق معنا، زرع البيت الابيض الخلاف".

الا انه اضاف "يجب ان لا نعتقد ان البيت الابيض سيظل الى الابد على هذا المستوى من المعارضة للقانون الدولي وضد العالم الاسلامي".

