السجن المؤبد لمرشح في الانتخابات الباكستانية في قضية مخدرات

اسلام اباد: اصدرت محكمة مكافحة المخدرات حكما بالسجن المؤبد على احد مرشحي حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف قبل ايام من الانتخابات العامة.

وصدر الحكم ليل السبت الاحد على حنيف عباسي الذي كان يعتبر مرشحا قويا لحزب رابطة باكستان الاسلامية-نواز في الانتخابات التي ستجري الاربعاء.

وتتعلق القضية التي يعود تاريخ النظر فيها الى ست سنوات بتزويد مهرب مخدرات بعقار ايفيدرين.

ويواجه الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ووكالة الاستخبارات اتهامات بالتدخل في شؤون السياسة والقضاء، وهو ما ينفيه الجيش والوكالة.

واتهم نواز الجنرالات باستهداف حزبه بما في ذلك مضايقة مرشحيه بهدف دفعهم الى تغيير ولاءاتهم خاصة في ولاية البنجاب.

وفي وقت سابق من السبت اتهم القاضي في محكمة اسلام اباد العليا شوكت عزيز صديقي وكالة الاستخبارات بالتلاعب في قرارات القضاء.

وقال امام محامين في مدينة روالبندي ان الوكالة "متورطة تماما في التلاعب في العملية القضائية".

ونادرا ما يتم التطرق الى تدخل الجيش والاستخبارات في السياسة خشية العواقب. ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان الوكالة بخطف وتعذيب نشطاء حقوقيون وصحافيون والاصوات المعارضة.