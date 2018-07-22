مونتريال: اوردت شبكة سي.بي.سي العامة الأحد ان كندا قررت استقبال 50 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين الذين تم اجلاؤهم من سوريا وعائلاتهم، اي ما يمكن ان يشكل بالاجمال نحو 250 شخصا.

وأجلي مئات من "الخوذ البيضاء"، عناصر الدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية والذين رشحوا لجائزة نوبل للسلام العام 2016، عبر اسرائيل الى الأردن، مع تقدم قوات النظام السوري في جنوب البلاد.

ونقلت شبكة سي.بي.سي عن مسؤولين طلبوا التكتم على هوياتهم، ان اوتاوا ستعمل بسرعة مع مسؤولين عن هذا الملف في الأمم المتحدة لتنظيم وصول هؤلاء العناصر وعائلاتهم الى كندا في الأسابيع او الأشهر المقبلة.

ولم تحدد السلطات الكندية صباح الأحد عدد الأشخاص الذين يمكن ان يُنقلوا الى كندا، لكن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند قالت في بيان ليل السبت الأحد، ان كندا تبذل "بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة والمانيا جهدا دوليا لتأمين سلامة الخوذ البيضاء وعائلاتهم".

واضافت ان "كندا تدعم الخوذ البيضاء بقوة. وخلال اجتماع لوزراء الخارجية في اطار قمة لقادة الحلف الأطلسي عقدت في بروكسل قبل اسبوع، أوصيت بأن يدعم القادة هؤلاء الابطال ويساعدوهم".

وخلصت الوزيرة الكندية ان "كندا شريك رئيسي للخوذ البيضاء، وهي فخورة بتمويلهم لدعم تدريبهم في الحالات الطارئة وزيادة عدد النساء في صفوفهم. إننا نشعر بمسؤولية أخلاقية عميقة حيال هؤلاء الاشخاص الذين يظهرون شجاعة وتفانيا".

