واشنطن: أدلى رئيس الاتصالات والناطق باسم البيت الأبيض السابق شون سبايسر، بتصريحات مغايرة عن تلك التي كان يطلقها بحق الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما كان يصفه بالصادق، خلال لقاءاته المتلفزة، حيث اعترف سبياسر بأن الرئيس زيّف العديد من المعلومات.

ترمب كاذب

وأقر شون سبايسر السبت، أن الرئيس دونالد ترمب “كذاب”، وإنه خلال عمله كان يدافع عن معلومات زائفة كان يروج لها الرئيس على أنها صحيحة.

تصريحات مغايرة

لكن سبايسر الذي كان ناطقًا باسم ترمب على مدى سبعة أشهر حتى يوليو الماضي، قال في مقابلة مع إن بي سي للترويج لكتاب أصدره مؤخراً “إن الرئيس بشكل عام صادق، لكنه بصفته رجل أعمال يبالغ جداً، ما يدفع الناس إلى الاعتقاد أنه كاذب”.

الاعلام يرصد

وحينما سئل عمّا إذا كان نادماً على دفاعه عن معلومات كان يروجها ترمب ثبت أنها كاذبة مثل “قوله بأن حضور يوم تنصيبه كان الأكبر في تاريخ أميركا، وأنه تم تزوير ثلاثة أصوات وأضيفت لهيلاري كلينتون، وأن لديه تسجيلات لمقابلاته مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي”، اكتفى سبايسر بالابتسام، وقال “شكراً إنك لم تذكر إلا ثلاثا فقط”.

وكانت صحيفة واشنطن تايمز، رصدت في يونيو الماضي لترمب أكثر من “ثلاثة آلاف كذبة خلال 497 يومًا في المنصب”، فيما لاحظت صحيفة نيويورك تايمز أن سلفه باراك أوباما “لم يكذب على مدى ثماني سنوات سوى 18 مرة”.

