الفاتيكان: طالب البابا فرنسيس الاحد المجتمع الدولي بتحرك "سريع وحازم" لتجنب غرق مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط مع ضمان "احترام حقوق الجميع وكرامتهم".

وقال البابا الارجنتيني امام نحو 25 الف مصل احتشدوا الاحد في ساحة القديس بطرس "تلقينا في الاسابيع الاخيرة معلومات مأسوية عن غرق مراكب تضيق بالمهاجرين في مياه البحر المتوسط".

واضاف "انني اتألم لهذه المآسي واصلي من اجل المفقودين وعائلاتهم".

وتابع البابا "اوجه نداء ملحا الى المجتمع الدولي ليتحرك بسرعة وحزم لتجنب تكرار هذه المآسي وضمان سلامة الجميع واحترام حقوقهم وكرامتهم".

وبعدما تولت طرابلس مسؤولية انقاذ المهاجرين قبالة ليبيا وحدت السلطات الايطالية والمالطية من هامش تحرك المنظمات غير الحكومية، احصت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 564 شخصا في البحر المتوسط رغم تراجع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور هذه المنطقة.

