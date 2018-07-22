GMT 20:30 2018 الأحد 22 يوليو GMT 18:54 2018 الأحد 22 يوليو  :آخر تحديث
كرة القدم التي اصبحت حديث وسائل الإعلام

هدية بوتين لترمب تخضع لفحص دقيق

صحافيو إيلاف
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرة قدم كهدية لنظيره الاميركي دونالد ترمب في قمة هلسنكي، لكن هذه الهدية تخضع لفحص أمني دقيق، كما أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس.
وكان بوتين فاجئ ترمب خلال مؤتمر صحفي وقدم له كرة قدم، وبدأ الاندهاش على وجه الرئيس الأميركي الذي اخذ الكرة ثم القى بها بعيداً. ثم وعد بانه يسلمها لابنه بارون.
وقال كوتس خلال منتدى «أسبن الأمني» ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد جهاز تنصت في الهدية: «لدينا إمكانية فحص مثل هذه الأشياء من أجل التأكد ما إذا كان يوجد فيها شيء ما، أنا واثق أن هذه الكرة تفحص جيدا».
وأعطى الرئيس الروسي الكرة لترمب ردا على سؤاله حول من يملك الآن المبادرة في القضية السورية. وقال بوتين لترمب «الكرة الآن في ملعبك».
وأهدى ترمب بدوره الرئيس الروسي قميص لاعب الهوكي ألكسندر أوفيتشكين.


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