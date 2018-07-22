الرياض: نفى حاتم قاضي المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية، ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء حج الداخل لهذا العام.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأحد رسالة نصية وصلتهم من جهة مجهولة تفيد بإلغاء حج الداخل هذا العام بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة لأعداد ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول الإسلامية.

وأوضحت ‫الوزارة‬ أن "نسبة التسجيل لحجاج‫ الداخل‬ من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل بلغت أكثر من 70%"، مُرحِّبة بكافة الاقتراحات والملاحظات والاستفسارات من خلال مواقع التواصل الرسمي.

وقال حاتم قاضي لـ"الشرق الأوسط"، إن الرسالة التي جرى تناقلها "غير صحيحة جملةً وتفصيلاً"، مضيفاً أن "التسجيل في بوابة الوزارة ما زال مستمراً بحمد الله تعالى".

من جانبه، أكد عبد الرحمن الحقباني رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أنها "رسالة مغرضة لا أساس لها من الصحة"، مبيناً أن الهدف منها "بث الإشاعات لإثارة القلق".

وأضاف على تويتر أن مصدر الرسالة "موقع إلكتروني مشبوه ومجهول جعل لنفسه اسماً قريباً من اسم موقع وزارة الحج مع نقص حرف"، داعياً إلى "الحذر منها، ومن نقلها، وعدم الالتفات للإشاعات المغرضة، وأخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة".

