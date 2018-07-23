دعوة لحماية الصحافيين العالقين في جنوب سوريا

نفذت مجموعة من الدول بمشاركة أممية، عملية إجلاء آمن لعدد من المتطوعين في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" فيما علت مطالب بالتدخل لإنقاذ مجموعة من الصحافيين والناشطين السوريين في جنوب البلاد.

إيلاف من لندن: علمت "إيلاف" أن إسرائيل أجلت 256 من الناشطين السوريين المتطوعين في منظمة مدنية معروفة باسم "الخوذ البيضاء" من جنوب سوريا في عملية يتم التحضير لها منذ أسبوع بمشاركة الأمم المتحدة.

إجلاء لأسباب انسانية

وأكد رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنه تم اجلاء متطوعين من الخوذ البيضاء وعائلاتهم لأسباب إنسانية بحتة وأن حياتهم كانت معرضة للخطر، ولفت إلى أن "الخوذ البيضاء ستنشر بيانا توضيحيا غدا".

وقال العقيد فاتح حسون القيادي في الجيش الحر لـ"إيلاف" "اليوم وبعد جهود حثيثة من عدة دول حرة تم إجلاء عدد من المتطوعين في الخوذ البيضاء مع عائلاتهم عبر الأردن باتجاه دول مستضيفة".

وتمنى ألا تغيب هذه الجهود "عن الصحافيين والناشطين الاعلاميين السوريين الذين ما زالوا في خطر جسيم".

وطالب بالتدخل لإنقاذ حياتهم، وقال إن "العالم الحر لن يضيق بهؤلاء وأمثالهم طالما هناك قيم إنسانية يعمل الأحرار على الحفاظ عليها".

وفي وقت سابق، تطرقت منظمة مراسلين بلا حدود وعدة منظمات في الداخل والخارج الى وضع الصحافيين السوريين العالقين في جنوب سوريا.

وأكدت إسرائيل إنها أجلت عددا من أعضاء جماعة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" من منطقة قتال جنوبي سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية تمت بناء على طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتحدثت مصادر انه أُجلي نحو 800 شخص إلى الأردن عبر مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ليل أمس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إلا أن الأردن أكد دخول 422 من "الخوذ البيضاء" السوريين على أراضيه عن طريق إسرائيل.

إعادة توطين

وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية غير محددة وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

واكدت مصادر "إيلاف" أن القوائم التي أرسلتها الخوذ البيضاء الى الأمم المتحدة يعمل الجميع على إجلائهم وقد تم بالفعل اجلاء 256 ناشطا من المنظمة، كانت حياتهم في خطر"، مؤكدة وصولهم إلى الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إنها خطوة إنسانية استثنائية"، مشيرا إلى أن عناصر الخوذ البيضاء مهددون بالتسميم وبالقتل من جانب النظام.

