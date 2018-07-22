مقتل 11 سائق حافلة بكمين في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ: قتل 11 سائق حافلة صغيرة لنقل الركاب بالأجرة وأصيب أربعة آخرون بجروح في جنوب افريقيا في كمين مسلح استهدفهم اثناء عودتهم الى جوهانسبورغ بعد مشاركتهم في تشييع زميل لهم، كما أعلنت الشرطة الأحد.

وقال مفوض الشرطة الوطني كيهلا سيتولي إن الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون وقع مساء السبت في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب شرق البلاد اثناء عودة السائقين على متن حافلة الى جوهانسبورغ بعد مشاركتهم في جنازة زميلهم.

واضاف ان "التقارير الاولية تشير الى ان القتلى الـ11 هم من ضمن 17 شخصا كانوا عائدين من جنازة. هناك اربعة ضحايا اصيبوا بجروح خطرة ونقلوا الى المستشفى في حين خرج الاثنان الباقيان سالمين".

واضاف ان الشرطة فتحت تحقيقا واطلقت حملة لكشف القتلة واعتقالهم.

وتعتبر الحافلات الصغيرة العاملة بالأجرة وسيلة نقل اساسية لملايين المواطنين في جنوب افريقيا، لكن هذا القطاع يشهد نزاعات غالبا ما تتسم بالعنف بسبب المنافسة المحمومة بين مجموعات من السائقين للسيطرة على خطوط النقل الاكثر ربحية.