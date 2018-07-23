GMT 5:00 2018 الإثنين 23 يوليو GMT 5:36 2018 الإثنين 23 يوليو  :آخر تحديث
توعد إياه بتداعيات لم تعانِ منها سوى قلة تاريخيًا

ترمب محذرًا روحاني: إياك وتهديدنا مجددًا

صحافيو إيلاف
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وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد تحذيرًا شديد اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، متوعدًا إياه بتداعيات "لم تختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

إيلاف من واشنطن: قال ترمب في تغريدة بالأحرف الكبرى على تويتر "إلى الرئيس الإيراني روحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددًا، وإلا ستواجه تداعيات لم تختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

مضى يقول "لم نعد دولة يمكن أن تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذرًا". جاءت التغريدة ردًا على تحذير روحاني الأحد للولايات المتحدة من "اللعب بالنار"، لأن النزاع مع إيران سيكون "أم المعارك".

تذكّر هذه التصريحات بالتبادلات النارية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبل أن تخف حدتها ويعقد الزعيمان قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي.


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