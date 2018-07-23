GMT 4:08 2018 الإثنين 23 يوليو GMT 5:38 2018 الإثنين 23 يوليو  :آخر تحديث
استهدف المهاجم الشرطة قبل أن يقدم على الانتحار

قتيلان و13 جريحًا في إطلاق نار في تورونتو الكندية

صحافيو إيلاف
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وقع إطلاق نار مساء الأحد في الحي اليوناني في تورونتو، ما أوقع قتيلين، أحدهما المنفذ المشتبه فيه و13 جريحًا، بحسب ما أعلن رئيس شرطة العاصمة الاقتصادية لكندا مارك سوندرز.

إيلاف: تابع سوندرز في مؤتمر صحافي إن الضحية شابة، مضيفًا أن فتاة "في حالة حرجة"، بينما قتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، موضحًا أن الوقت مبكر جدًا للحديث عن دوافع.

وكانت قناة "غلوبال نيوز" نقلت عن مصدر في شرطة تورنتو بأن تسعة أشخاص، من بينهم طفل، أصيبوا بجروح، مضيفًا أن المشتبه فيه فتح النار باتجاه الشرطة، قبل أن يقدم على الانتحار.


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