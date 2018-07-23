وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة: توفي شاب فلسطيني الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات يوم الجمعة قبل ثلاثة أسابيع في جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "استشهد المواطن كرم إبراهيم عرفات (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل نحو ثلاثة اسابيع في مسيرات العودة الحدودية في شرق خان يونس" في جنوب القطاع.

واشار القدوة الى ان عرفات كان اصيب برصاصة في الرأس في الثامن من تموز الجاري و"استشهد فجر اليوم".

بوفاة هذا الشاب يرتفع الى "150" عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران اسرائيلية منذ 30 مارس، بينما قتل جندي اسرائيلي الجمعة الماضية.

واندلعت احتجاجات حاشدة ودارت مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في 30 مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين وتبلغ الذروة في كل يوم جمعة.

