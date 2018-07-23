قائد الباسيج يُدرج تهديدات ترمب في إطار الحرب النفسية

اعتبر قائد قوات الباسيج الإيرانية شبه الحكومية الاثنين أن التهديدات التي يوجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيران، إنما تدخل في إطار "الحرب النفسية"، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.

إيلاف: قال الجنرال غلام حسين غيب برور، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا"، إن "تصريحات ترمب الموجّهة ضد إيران هي حرب نفسية. إنه ليس في موقع يسمح له بالتحرك ضد إيران".

جاء تصريح الجنرال الإيراني في أعقاب تهديد ترمب في رسالة مباشرة إلى الرئيس حسن روحاني، كتب فيها بالأحرف الكبيرة على تويتر، "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددًا وإلا فستواجه عواقب لم تختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

والأحد، حذر الرئيس روحاني ترمب من "اللعب بالنار"، قائلًا إن المواجهة مع إيران ستكون "أم المعارك".

وقال الجنرال غيب برور "إن أولئك الذين يخشون من الحرب النفسية التي يشنها هذا الرئيس المجنون يعرفون أن أميركا لن ترضى بأي شيء أقل من إبادتنا". لكنه قال إن "الشعب الإيراني والقوات المسلحة سيتصدون لأعدائنا، وسيحققون أهدافهم".

تأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب ترامب منفردًا من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، والذي نص على الحدّ من قدرات إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ولا يزال الأوروبيون وروسيا والصين متمسكين بهذا الاتفاق.

