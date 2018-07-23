روسيا: اعتقال ستة من حراس سجن بعد شريط فيديو عن تعذيب

موسكو: اعتقل ستة من حراس سجن في روسيا بتهمة "تجاوز سلطاتهم" والقيام ب "اعمال عنف" بعدما بثت وسائل اعلام مستقلة شريط فيديو عن تعذيب معتقل، كما اعلنت لجنة تحقيق روسية.

وقد نشرت صحيفة نوفايا غازيتا الناطقة باسم المعارضة، يوم الجمعة الماضي على موقعها شريط فيديو يظهر فيه حوالى عشرة من حراس السجن الرقم واحد في منطقة ياروسلافل (حوالى 250 كلم شمال شرق موسكو) وهم يوجهون لكمات عنيفة الى معتقل ممدد على طاولة ويطلق صرخات قوية. واثار شريط الفيديو صدمة في روسيا.

واكدت لجنة التحقيق المكلفة إجراء التحقيقات الكبيرة في البلاد، ان "المحققين حددوا هويات جميع حراس السجن الذين شاركوا في ضرب المعتقل".

واضافت في بيان ان "ستة اشخاص قد اوقفوا حتى اليوم"، مشيرة الى ان تدابير تستهدف توقيف المشتبه بهم الاخرين يجرى تنفيذها.

وقالت اللجنة ان "تحقيقا حول تجاوز السلطة والقيام بأعمال عنف قد بدأ".

ويؤكد المحققون كما جاء في البيان، ان "مجموعة من حراس السجن الرقم واحد، الواقع في ياروسلافل، قد لجأت الى اعمال العنف ضد معتقل، من خلال التصرف عن سابق تصور وتصميم وتجاوز حد سلطاتهم".

واكد البيان انهم "وجهوا كثيرا من الركلات واللكمات الى هذا الرجل".

وذكرت صحيفة نوفايا غازيتا ان المحامية والمدافعة عن حقوق الانسان ايرينا بيريوكوفا التي نقلت الى الصحيفة شريط فيديو التعذيب، "قد اضطرت الى مغادرة روسيا غداة بثه" بسبب "تهديدات بالانتقام".

ودائما ما تندد عائلات السجناء والمنظمات غير الحكومية المتخصصة بمراقبة اماكن الاعتقال، بأعمال العنف وسوء المعاملة التي يقوم بها حراس السجون في روسيا.