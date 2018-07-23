العاهل السعودي ورئيس إريتريا يتباحثان في جدة

إيلاف من الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الاقليمية.

وكان العاهل السعودي قد استقبل الرئيس الإريتري، وأقام مأدبة غداء تكريماً له.

وقد وصل رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي؛ إلى جدة في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان؛ الوزير المرافق, ومساعد مدير شرطة محافظة جدة العميد هاشم الجهني؛ ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن ظافر.

حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ارتيريا الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف.

كما حضرها من الجانب الأرتيري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، والمستشار الخاص لفخامة الرئيس يماني فبراب ولدي، ومدير مكتب الرئيس أمين حسن.

