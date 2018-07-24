قرية فرنسية سكانها لا يدفعون أي ضرائب

لندن: قرر مكتب الرقابة المالية في باريس إلغاء الضرائب البلدية والعقارية عن إحدى قرى فرنسا، بعدما كان مقررا جباية مبلغ ضخم من سكانها هذا العام، وذلك بسبب ما يملكه مجلس القرية من فائض مالي نظرًا لعدم إنفاقه على المنشآت والخدمات العامة.

وأبلغت دائرة الرقابة المالية في العاصمة الفرنسية القرية التي تقع قرب الحدود الاسبانية بأنها غنية ما فيه الكفاية لإعفاء سكانها من الضريبة ويجب ان تلغي الضريبة البلدية والعقارية هذا العام.

دخل القرية

وتحقق قرية لوبرتوس البالغ عدد سكانها 586 شخصاً نحو 800 ألف يورو من رسوم مواقف السيارات وحدها أو ما يعادل 1346 يورو لكل فرد من سكان القرية.

ويتوافد الفرنسيون من المناطق المحيطة على قرية لوبرتوس حيث يركنون سياراتهم في الأماكن المخصصة لعبور الحدود مشياً على الأقدام من أجل التسوق في اسبانيا، حيث المواد الغذائية والملابس والسلع المنزلية أرخص.

ولدى مجلس القرية فائض مالي يزيد على 1.12 مليون يورو في حين ان مصروفاته الجارية تقل حتى عن الحدود الدنيا.

ولذلك أوصى مكتب الرقابة المالية الاقليمي بأن يلغي المجلس جباية أي ضرائب لأن "عنده وفرة من الموارد غير المستخدمة"، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف.

قيمة الضرائب صفر

ونقلت الصحيفة عن مدير المكتب أندريه بيزياردي قوله ان مكتب الرقابة المالية توصل الى "ان الضرائب المحلية يجب أن تُخفض الى صفر بالنسبة للضريبة البلدية والضريبة العقارية، لأن مساهمات المواطنين يجب ان يكون لها مقابل، وهو انفاق المجلس على القرية".

وكان المجلس أنفق أقل من 6000 يورو من أصل 270 ألف يورو كانت مخصصة للمنشآت والخدمات العامة لأن العمدة واعضاء المجلس لم يتفقوا على الميزانية.

وقالت العمدة ماري ايلين روار لوكان ان اعضاء مجلس القرية أجهضوا مقترحات لبناء متنزه اطفال جديد ومركز طبي ومشاريع اخرى.

عرقلة الاستثمار

واتهمت اعضاء المجلس الذين ينتمون الى المعارضة بعرقلة الاستثمار في القرية.

وكان من المقرر ان يدفع سكان القرية هذا العام نحو 359 ألف يورو من الضرائب البلدية والعقارية قبل ان يسمعوا بالنبأ السار عن توصية مكتب الرقابة المالية بإلغاء هذه الضرائب.

وقال ميشال وهو رجل اعمال محلي في اتصال هاتفي مع صحيفة الديلي تلغراف "ان لا حاجة لاستمرارنا في الدفع لأن المجلس لا يفعل أي شيء بما لديه من أموال لا تُستثمر في أي شيء".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "التلغراف" الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/22/french-village-rich-local-will-pay-no-taxes/

