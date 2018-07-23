في النمسا... مهرجان عالمي للرسم على الجسد!

إيلاف من لندن: نظمت النمسا المهرجان العالمي للرسم على الجسد بطبعته الحادية والعشرين في مدينة كلاغينفورت، حيث رسم فنانون بألوان زاهية على أجساد عارضات أزياء، فجاءت النتيجة أعمالا رائعة تنبض بالحياة.

أطلِق المهرجان في عام 1998 وأصبح الآن يستضيف فنانين يتنافسون في الرسم على الجسم من أكثر من 50 بلداً.

وقالت بي بي سي في تقرير عن المهرجان إن هناك جوائز خاصة واخرى للهواة تغطي 12 فئة مختلفة مثل استخدام الفرشاة الهوائية والمؤثرات الخاصة والرسم على الوجه.

وأُقيم مهرجان هذا العام في مدينة كلاغينفورت عاصمة اقليم كارينتيا الواقع جنوب النمسا حيث تحيطه جبال الألب.

ويُمهل الفنانون في بعض الفئات يومين للرسم على اجساد العارضات بموضوع مختلف لكل يوم.

ويروي الفنانون المشاركون في الرسم على الوجه قصة بصرية على وجه عارضة الأزياء ورقبتها والجزء الأعلى من صدرها. ويشمل التلوين المبدع أزياء تتناغم مع مكياج العارضة.

يتضمن المهرجان أيضا برامج تدريبية للرسم على الجسم والمكياج والتصوير الفوتوغرافي والمؤثرات الخاصة واستخدام الفرشاة الهوائية.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-44847904

