واشنطن: عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية في حين يسجل مراقبون عدم احراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على قمته مع كيم جون أون في سنغافورة.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر. وبالمثل لم تجر تجارب نووية". وأضاف "اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة. ولكن ’الأخبار الكاذبة’ تقول بدون حتى أن تسألني (نقلا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة) انني غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ. (أنا) سعيد تماما".

وكان ترمب يشير خصوصا الى مقال في صحيفة واشنطن بوست نشر الاحد وتطرق الى خيبة الأمل جراء عدم احراز تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي.

واكدت الصحيفة ان الرئيس ترمب يعبر عن استيائه في المجالس الخاصة رغم انه يعلن عكس ذلك حين يتم سؤاله عن الموضوع.

وغرد ترمب ايضا الاثنين ان "واشنطن بوست أمازون شنت هجوما علي" في اشارة الى مجموعة جيف بيزوس الذي يملك واشنطن بوست.

ومنذ القمة التاريخية بين ترمب وكيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو، لم تعلن تفاصيل "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" الذي أشارت اليه بيونغ يانغ.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو اعتبر بعيد القمة ان "القسم الاكبر من عملية نزع السلاح" ينبغي ان يتم بحلول نهاية 2020 مع انتهاء الولاية الاولى لترمب.

لكن ترمب اعلن الاسبوع الفائت ان "لا وجود لمهلة" مؤكدا "اننا لسنا مستعجلين".