GMT 15:07 2018 الإثنين 23 يوليو GMT 15:09 2018 الإثنين 23 يوليو  :آخر تحديث

تسيبي ليفني زعيمةً للمعارضة الاسرائيلية في الكنيست

أ. ف. ب.
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القدس: عينت النائبة والوزيرة الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني الاثنين زعيمة للمعارضة في البرلمان من قبل الاتحاد الصهيوني، التحالف الذي يضم حزبها السياسي وحزب العمل.

ولا يمكن لافي غاباي زعيم حزب العمل وزعيم الاتحاد الصهيوني الذي اسسه في 2015 مع تسيبي ليفني، ان يتولى رسميا زعامة المعارضة في البرلمان لانه ليس نائبا.

وكانت ليفني (60 عاما) النائبة السابقة لليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انضمت في 2005 الى ارييل شارون في حزب كاديما (وسط) الذي قادته لاحقا بين 2008 و2012.

وشكلت في 2012 حزبا من يسار الوسط تحالف مع حزب العمل في الانتخابات التشريعية في 2015 لتشكيل الاتحاد الصهيوني.

وفاز التحالف ب24 مقعدا من اصل 120 في الكنيست واصبح حزب المعارضة الرئيسي.

وليفني نائبة منذ 1999 وعينت وزيرة للخارجية (2006-2009) ورئيسة للوزراء بالوكالة ووزيرة للعدل والهجرة.

وستخلف زعيم المعارضة السابق اسحق هرتزوغ الذي ترك مؤخرا البرلمان لتولي رئاسة الوكالة اليهودية، الهيئة شبه الحكومية المكلفة هجرة اليهود في العالم.


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