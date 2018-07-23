واشنطن: اكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين انه لم يتخل عن "اي شيء" خلال القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب أسبوع من الانتقادات التي وجهها له الحزبان الجمهوري والديموقراطي بسبب كيفية تعاطيه مع ذلك اللقاء.

وكتب ترمب في تغريدة "عندما تسمعون ’الاخبار الكاذبة’ تتحدث بشكل سلبي عن لقائي مع الرئيس بوتين، وكل ما تخليت عنه، تذكروا انني لم أتخل عن أي شيء".

واضاف "كل ما فعلناه هو اننا تحدثنا عن المنافع الاقتصادية للبلدين. كذلك انسجمنا بشكل جيد جداً، وهو أمر جيد، فيما عدا الاعلام الفاسد!".

التقى ترمب وبوتين في هلسنكي قبل أسبوع في اجتماع مغلق لم يحضره سوى مترجميهما.

وفي المؤتمر الصحافي والمقابلات التي تلت اللقاء لم يكشف ترمب عن اية تفاصيل محددة حول اية اتفاقات ربما توصل اليها مع بوتين ما أثار استياء الديموقراطيين الذين طلبوا مقابلة مترجم ترمب.

وقالت موسكو انه تم التوصل الى "اتفاقات" حول الوضع في سوريا.

ويتعرض ترمب لانتقادات شديدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن لفشله في مواجهة بوتين حول قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الاميركية خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينهما بعد القمة.