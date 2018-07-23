لندن تتظاهر ضد تميم

أسامة مهدي من لندن: تظاهر مئات الناشطين العرب والبريطانيين امام مبنى البرلمان البريطاني في لندن عصر اليوم ضد زيارة أمير قطر تميم عندما كان يجتمع مع مجموعة من النواب مطالبين بطرده. فيما حذر زعيم المعارضة القطرية في تصريخ لـ"إيلاف" السلطات البريطانية من تزويد قطر بالاسلحة لانها سترسل الى الارهابيين في وقت اعتدى رئيس منظمة حقوق الانسان الاخوانية على رئيس رابطة البيت المصري في لندن واصابه بجروح ما دفع الشرطة لاعتقاله.



وشهدت الساحة المقابلة للبرلمان البريطاني تظاهرة احتجاج شارك فيها عرب وبريطانيون ضد زيارة أمير قطر الى بريطانيا ودعم بلاده للارهاب، رافعين شعارات باللغة الانكليزية تقول "تميم غير مرحب به في بريطانيا".. و"بريطانيا ليست للبيع يا تميم"، وقطر راعية الارهاب"، و"المرأة القطرية ضد النظام".

وأشار ناشطون الى ان تظاهرتهم هذه تأتي احتجاجا على الدعم المالي والسياسي والاعلامي القطري للتنظيمات والافراد الضالعين في الارهاب.

واضافوا ان قطر تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول لنشر الفتنة والدمار كما انها "تنتهك الحريات الأساسية لمواطنيها وتُلقي بأصحاب الآراء الحرة في المعتقلات وتُعرضهم للتعذيب الوحشي ومختلف الممارسات الاخرى المهينة للكرامة البشرية".

واكدوا ان السلطات القطرية "لا تحترم حقوق العمال الوافدين وإنسانيتهم مما أدى بالفعل إلى وفاة العديد من العمال الأجانب هناك".

المعارضة القطرية تحذر من وقوع اسلحة بريطانيا بيد الارهابيين

شارك في التظاهرة زعيم المعارضة القطرية خالد الهيل الذي دعا الحكومة البريطانية في تصريح لـ"إيلاف" لاثارة مسألة حقوق الانسان في قطر لدى مباحثاتها مع تميم.

المعارض القطري خالد الهيل يتحدث لـ"إيلاف"

وردا على سؤال حول التسليح البريطاني لقطر حذر الهيل السلطات البريطانية من ذلك مؤكدا ان هذه الاسلحة ستذهب الى الجماعات الارهابية في المنطقة التي ترعاها وتدعمها الدوحة بالمال والسلاح.

وكان الامير تميم وصل الى لندن امس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام حيث اجتمع اليوم مع مجموعة من البرلمانيين البريطانيين ويلتقي غدا الثلاثاء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ثم مع عدد من نواب الوزراء في عدد من الوزارات لمناقشة علاقات البلدين.

وقد ظهرت في شوارع لندن وميادينها العامة ملصقات وجداريات ضخمة تندد باستقبال بريطانيا لتميم وتقول "تميم غير مرحب به في بريطانيا" و"احذروا الداعم الاول للارهاب في المنطقة".

قيادي اخواني يحطم انف رئيس "رابطة البيت المصري"

شهدت التظاهرة اعتداء قام به القيادي الاخواني رئيس منظمة حقوق الانسان العربية في لندن محمد جميل ضد رئيس رابطة البيت المصري في لندن مصطفى رجب حيث اصابه بكسر في انفه ما استدعى الى تدخل الشرطة التي القت القبض عليه وقادته الى مركز شرطة البرلمان.

وابلغ احد افراد الشرطة في المركز "إيلاف" ان جميل سيعرض غدا على القضاء ومنها الى المحاكمة للنظر في قضية الاعتداء الذي ارتكبه ضد رجب الذي كانت الدماء تسيل من انفه بعد ان وجه له لكمة في وجهه واستدعت نقله الى المستشفى للعلاج.



منظمات حقوقية تحتج لدى لندن لاستقبالها تميم

ومن جهتها، احتجت منظمات حقوقية دولية لدى الحكومة البريطانية على دعوتها لامير قطر وحثتها على التركيز على قضية حقوق الإنسان ووقف انتهاكات الدوحة وتمويل قطر للإرهاب العالمي لدى مباحثاته مع المسؤولين فيها.

شبان بريطانيون ضد زيارة امير قطر لبلدهم

واشارت رسالة وجهتها المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا واوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، إلى وزارة الخارجية البريطانية الى انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان والتي تشمل انتهاك حقوق العمال وسحب الجنسية من بعض المواطنين ومنع المشاركة السياسية للمواطنين القطريين ودعم الإرهاب في المنطقة.

وكانت لندن قد شهدت منتصف سبتمبر 2017 مؤتمرا موسعا للمعارضة القطرية تحت عنوان "قطر من منظور الأمن والاستقرار الدولي" وذلك بمشاركة الكثير من صانعي القرار من الساسة الدوليين والأكاديميين ومن المواطنين القطريين حيث ناقشوا أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر.

وبحث المؤتمر خمسة محاور هي: "قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب" و"العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي" و"الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان" .. و"الجزيرة: صوت للإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟".. و"الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية".