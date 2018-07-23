اغلاق قسم من حائط المبكى بعد سقوط حجر كبير

القدس: أعلنت بلدية القدس انها اغلقت قسما من حائط المبكى صباح الاثنين بعد سقوط حجر يزن 100 كلغ دون ان يؤدي ذلك الى اصابات.

وقال رئيس بلدية المدينة نير بركات في بيان ان "حجرة تزن 100 كيلوغرام سقطت قرب امراة دون اصابتها" مبررا سبب اغلاق قسم من حائط المبكى.

ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق) الواقع أسفل باحة حرم المسجد الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70، وهو أقدس الاماكن لديهم ويعتبره المسلمون جزءاً من الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وسقط الحجر في القسم المختلط حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معا.

واضافت البلدية "ستتولى هيئة الاثار التحقق من عدم وجود اي خطر قبل السماح مجددا بفتح الموقع".

وعشرات آلاف الاشخاص زاروا الاحد الموقع بمناسبة ذكرى خراب الهيكل لدى اليهود.

وقال حاخام "حائط المبكى" شموئيل رابينوفيتش في بيان الاثنين انه "حادث نادر جدا وغير مفهوم يستلزم تحكيم الضمير".