لندن: رأت غالبية من قراء "إيلاف" شاركت في استفتائها الاسبوعي حول الاحتجاجات الشعبية الجارية حاليًا في العراق أنها ستنتهي بحلول ترقيعية مؤجلة لكن نسبة أقل قالت إنها ستحقق أهدافها أو تتحول لانتفاضة شعبية تعم البلاد.

وشارك في الاستفتاء الاسبوعي 1079 قارئا اجابوا على سؤال طرحته "إيلاف" حول ما اذا كانت تظاهرات الاحتجاج الجارية في وسط وجنوب العراق منذ التاسع من الشهر الحالي ستنتهي بتحقيق أهدافها أو التحول لانتفاضة شعبية تعم العراق او انها ستنتهي بحلول ترقيعية حكومية مؤجلة حيث ايدت الاغلبية منهم الخيار الثالث.

حلول ترقيعية

ورأت غالبية من القراء المستفتين بلغ عدد افرادها 811 قارئا شكلت نسبتهم 75 بالمائة من المجموع الكلي للمشاركين ان الاحتجاجات ستنتهي بحلول حكومية ترقيعة حيث انه من الواضح انها اتخذت موقفها هذا اعتبارا للوعود والقرارات الكثيرة التي اعلنت عنها السلطات خلال الايام الماضية لما قالت انها اجراءات للاستجابة لمطالب المحتجين. لكن كل هذه لم تغير من الواقع على الارض الذي اخرج العراقيين الى الشوارع غاضبين فالكهرباء مازالت في مستوياتها الدنيا والماء مازال غير صالح للشرب اضافة الى عدم اتخاذ اي اجراء حاسم للكشف عن كبار الفاسدين او محاسبتهم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها.

ويشير ناشطو الاحتجاجات هنا الى انه لو كانت السلطات جادة في تنفيذ مطاليبهم فأنها لم تكون لتتصدى لهم بالقوة المفرطة التي قتلت منهم لحد الان 18 متظاهرا واصابت بجروح مئات آخرين.

ومن المؤكد ان المستفتين من هذه الفئة عبرت عن موقفها متأثرة بما تابعته من تداعيات على ارض الواقع حيث ان ناشطين قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عشرات من شباب البصرة وقد وجدوا ملفات طلب توظيفهم في وزارة النفط ملقاة في الشارع الدولي الذي يربط البصرة بالعاصمة بغداد ما دعاهم لوصف ذلك بالمهزلة التي تؤكد تجاهل الحكومة لمطالب المحتجين الغاضبين على فساد الطبقة السياسية . وهو امر دفع بالنائب عن ائتلاف دولة القانون الى القول أن الحكومة تتخذ حلولا ترقيعية لا تلبي احتياجات المحافظات الثائرة محذرا من ان البلد يسير نحو المجهول.



التحول لانتفاضة شعبية

ومن جهتها رأت فئة ثانية من المستفتين يقل عددها عن الاولى ان الاحتجاجات يمكن ان تتطور الى انتفاضة شعبية تعم العراق حيث بلغ عدد افرادها 231 قارئا بلغت نسبتهم 21 بالمائة من المجموع الكلي للمستفتين.

ويبدو ان موقف هذه الفئة قد انطلق من حقيقة استمرار الاحتجاجات لحوالي الاسبوعين والتحاق محافظات في الوسط باحتجاجات محافظات الجنوب اضافة الى التصعيد في مطالب المحتجين وهتافهم خلال اليومين الماضيين بسقوط النظام وطرد ايران من العراق وانهاء هيمنها على مقدراته وتعديل الدستور.

كما يبدو ان هذا الموقف جاء ايضا مترافقة مع الدعوات التي انطلقت للخروج بتظاهرات حاشدة الجمعة المقبل ومنح الحكومة انذارا لمدة خمسة ايام للاستجابة لمطاليب المتظاهرين او التحول للعصيان المدني والذي سيشل الدولة ومؤسساتها ويمهد لاسقاط الحكومة حيث ان البلاد تعيش اصلا في فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي.

تحقيق الأهداف

وشكل القراء الذين رأوا امكانية تحقيق الاحجاجات لأهدافها الفئة الاقل بين المستفتين حيث كان عدد افرادها 37 قارئا بلغت نسبتهم 4 بالمائة من بين مجموع المشاركين في الاستفتاء.

ومن الواضح ان هذه الفئة قد بنت موقفها على توالي البيانات الحكومية باتخاذ العشرات من القرارات والاجراءات التي قالت انها تلبي مطالب المحتجين اضافة الى الاجتماعات المتوالية التي يعقدها رئيس الحكومة حيدر العبادي مع وجهاء المحافظات الجنوبية كلا على انفراد منذ حوالي الاسبوع مقدما وعودا بتحقيق مطالب المتظاهرين.

اضافة الى ان اجتماعا لمجلس الامن القومي برئاسة العبادي قد اكد على "ان التظاهر السلمي حق للمواطنين للتعبير عن مطالبهم والتي يجري العمل على تنفيذها في خلية الازمة الخدمية والامنية والحفاظ على ممتلكات العامة وعدم الاعتداء على قواتنا الامنية والتأكيد ايضا على ان القوات الامنية تبذل كل جهودها لتوفير الحماية للمتظاهرين وإبعاد المخربين عن هذه التظاهرات" وهو ما قد يكون قد خلق قناعة لدى هؤلاء المستفتين بامكان تحقيق التظاهرات لمطاليبها.

يشار الى ان محافظات عراقية في الوسط والجنوب تشهد منذ التاسع من الشهر الحالي تظاهرات احتجاج شعبية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

