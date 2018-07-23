افتتح الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد اليوم "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة "وارنر براذرز" العالمية الشهيرة.

دبي: غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب مشاركته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في افتتاح "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة "وارنر براذرز" العالمية الشهيرة في جزيرة الياس، باستثمارات بلغت مليار درهم. مؤكدا أنها معلم جديد ووجهة جديدة للعائلات في العاصمة أبوظبي، واعتبرها محطة مهمة لترسيخ السياحة في الاقتصاد الإماراتي.

محطة مهمة

وقال حاكم دبي في تغريدته التي أرفق معها عدة صور تجمعه بالشيخ محمد بن زايد لدى افتتاحهما المدينة الترفيهية "مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز ابوظبي) احدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالميا .. معلم جديد في عاصمتنا .. ووجهة جديدة لعائلاتنا .. ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني".

تفتح أبوابها للجمهور 25 الجاري

المدينة الترفيهية مقامة على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، وستفتح أبوابها لاستقبال الجمهور في 25 يوليو الجاري، وتتوزع على ست مناطق ترفيهية لكل منها طابعها الفريد وشخصياتها المميزة، إذ تم تجهيزها بأحدث المؤثرات البصرية والصوتية والديكورات المُصممة بعناية فائقة من أجل إبهار الضيوف بأجواء تحاكي الخيال.

مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز ابوظبي ) احدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالميا .. معلم جديد في عاصمتنا .. ووجهة جديدة لعائلاتنا .. ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني pic.twitter.com/vV40ynNmKI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 23, 2018

وراعت المدينة افضل معايير وعوامل الأمن والسلامة التي تكفل للزوار أعلى مستويات الأمان خلال استمتاعهم بالألعاب المختلفة، وفق أفضل الاشتراطات والممارسات العالمية المُتبَّعة في هذا الخصوص.

مليار درهم

وقد حضر حاكم دبي وولي عهد أبوظبي عملية انطلاق أنشطة المدينة الترفيهية التي من المُنتظر أن تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة بما تشمله من تنوع يناسب كافة الأعمار ويراعي مختلف الأذواق في إطار مشوّق عالمي المستوى. وقامت بتطوير "عالم وارنر براذرز أبوظبي" شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع "وارنر براذرز إنترتينمنت" باستثمارات بلغت مليار درهم.

وتوفر المدينة الترفيهية خيارات ترفيهية متنوعة تناسب كافة أفراد الأسرة من جميع الأعمار، وتقدم للزائر الذي يقصدها سواء من داخل الدولة أو خارجها، طيفا واسعا من المرافق الخدمية والمنافذ التجارية التي تحقق له ولأسرته أعلى مستويات الراحة والرفاهية في مختلف أوقات الزيارة، لتشكل بذلك المدينة معلما سياحيا مهما سيكون له أثره في زيادة التدفقات السياحية القادمة إلى الجزيرة على المديين القريب والبعيد.

6 مناطق و29 لعبة

وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش" 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا عائليا، وعروض حية لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة. وستتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق، علاوة على المتاجر المختلفة ذات التصميم الفريد التي يمكن للزائر أن يحصل منها على الهدايا التذكارية من منتجات وارنر براذرز والمستوحاة من شخصياتها المحبوبة وتم تصميم بعضها خصيصا لعالم وارنر براذرز أبوظبي.

قرن من الزمن

وقال كيفن تسوجيهارا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوارنر براذرز حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية: "تحظى علامة وارنر براذرز بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة."

وأضاف "سعداء بعلاقة الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بشركة ميرال، ونتطلَّع لمواصلتها على الدوام، وتضاف مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس بما فيها: عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، إضافة إلى كلايم المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس أحد أكثر حلبات الفورمولا 1 تطورا من الناحية التقنية على مستوى العالم، وياس مارينا، وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي والتي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، وياس لينكس أبوظبي ملعب الجولف الحائز على المرتبة 46 عالميا، وسبعة فنادق مميزة يتراوح تصنيفها من 3 إلى 5 نجوم.