اعتقال شخص حاول طعن جندي في البرلمان الكندي

أوتاوا: اعتقلت الشرطة الكندية الاثنين شخصا كان يحاول طعن جندي امام البرلمان الفدرالي في اوتاوا، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الكندية.

وقالت الوزارة في رسالة تلقتها فرانس برس "بفضل رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده" مؤكدة "عدم اصابة احد باذى".

واكدت اعتقال الرجل الذي كان يحمل سكينا في الساعة 10,15 (14,15 ت غ) امام البرلمان وقت تغيير الحراسة.

واضافت وزارة الدفاع ان شرطة اوتاوا فتحت تحقيقا لافتة الى ان "اي تعليق في هذه المرحلة لن يكون في محله".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2014، قتل شاب كندي يعاني مشاكل نفسية جنديا على مقربة من البرلمان في اوتاوا قبل ان يتم قتله.

وقبل يومين من ذلك، قتل متطرف اسلامي من كيبيك جنديا صدما في جنوب مونتريال. وكان الهجوم الجهادي الاول الذي تشهده كندا.