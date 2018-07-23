لافروف ونتانياهو يتباحثان حول إيران وسوريا

القدس: التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الاثنين لاجراء محادثات بشأن إيران والنزاع في سوريا المجاورة، حسبما افاد مكتب نتانياهو.

واللقاء كان بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما صرح نتانياهو في وقت سابق.

والتقى نتانياهو وبوتين مرات عدة خلال الاشهر الاخيرة في موسكو، وأجريا محادثات حول النزاع السوري والوجود العسكري الإيراني في سوريا الذي تعارضه اسرائيل بشدة.

وقال مكتب نتانياهو ان اجتماع الاثنين الذي شارك فيه رئيسا هيئة الاركان الروسية والاسرائيلية ووزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، تطرق الى "إيران والوضع في سوريا".

وصرح نتانياهو في مستهل الاجتماع ان "العلاقات بيننا مهمة للغاية ويتجلى ذلك كما رأيتم في الاجتماعات المباشرة بيني وبين الرئيس بوتين وبين موظفينا".

واضاف نتانياهو في تصريحات نقلها مكتبه "اعرب عن تقديري للكلمات التي قالها الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب خلال القمة الاخيرة بينهما بشأن امن اسرائيل".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ان الاجتماع ناقش كذلك النزاع الفلسطيني الاسرائيلي و"هدف انهاء عملية مكافحة الارهاب جنوب سوريا، وضمان الامن على طول الحدود الاسرائيلية".

وتعتبر اسرائيل إيران عدوها اللدود. ويكرر نتانياهو مطالبه منذ اشهر بانسحاب إيران من سوريا ويرفض تموضعها العسكري هناك.

وذكرت اسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية داخل سوريا خلال الاشهر الماضية ردا على إطلاق صواريخ استهدف مرتفعات الجولان المحتل ونسبته اسرائيل الى إيران.

وشنت اسرائيل غارات على سوريا قالت انها على قوافل تنقل اسلحة الى حزب الله.

وتساعد روسيا النظام السوري سياسيا وعسكريا، ومثلها إيران وحزب الله اللبناني.

وفي 19 حزيران/ يونيو، شنت قوات الحكومة السورية هجوما مدعوما من روسيا لاستعادة السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب البلاد، بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واستعادت قوات النظام الآن السيطرة على معظم المحافظتين من خلال العمليات العسكرية وصفقات الاستسلام التي توسطت فيها موسكو.

وتريد اسرائيل ضمانات ببقاء القوات الإيرانية وحزب الله بعيدين عن الجولان.