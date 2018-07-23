مسؤول أممي يطالب بالافراج عن أطفال فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل

الأمم المتحدة: طالب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين الاثنين إسرائيل بالافراج عن جميع الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم او محاكمتهم فورا، وذلك خلال اجتماع في مقر الامم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف إن "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الاداري بحسب آخر الاحصاءات. على إسرائيل فورا ان توجه اليهم اتهامات او تفرج عنهم".

وأوضح أن "مئات من الاطفال الفلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام +الاعتقال الاداري+ في انتهاك للحقوق الانسانية الاساسية".

وأضاف "ينبغي ان يكون واضحا ان القانون الدولي لا يجيز اعتقال اطفال الا كحل اخير. سواء بالنسبة الى الاطفال او الراشدين، ان الاعتقال من دون محاكمة، استنادا الى ادلة تبقى غالبا سرية مع (اصدار) اوامر باعتقال اداري يمكن تمديده الى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب إسرائيل احترامه"، مطالبا ب"وضع حد لهذه الممارسة".

وجاء كلام المسؤول الاممي خلال اجتماع تناول اعمال العنف الاخيرة في غزة، على ان يتطرق اليها ايضا مجلس الامن الثلاثاء في اجتماعه الشهري حول الشرق الاوسط.

وانتقد الحسين أيضا "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الانسان من جانب السلطات الإسرائيلية".

ومنذ الثلاثين من مارس، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حركة احتجاجات في اطار "مسيرة العودة". واسفرت المواجهات عن مقتل 149 فلسطينيا بنيران الجنود الإسرائيليين، اضافة الى مقتل جندي إسرائيلي.