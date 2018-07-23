وفد قنصلي إيراني يتوجه للمشاعر المقدسة

نصر المجالي: عبر ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الاسلام علي قاضي عسكر عن أمله الاستفادة من أجواء موسم الحج الراهنة لتحسين العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقال قاضي عسكر خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع الوفد القنصلي المكلف تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج للعام الجاري إن رؤيتنا للحج هي رؤية الوحدة والاستفادة من هذه الاجواء لمصلحة الامة الاسلامية وتجنب طرح قضايا مثيرة للتفرقة.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن الطرفين عزلا قضية الحج عن العلاقات السياسية بين البلدين وأن الجهود مبذولة ليتم الحج اعتمادًا على بناء الثقة والتعامل بين الطرفين.

وأشار قاضي عسكر، إلى محاور الاتفاقية الموقعة مع وزير الحج السعودي والتأكيد على حفظ عزة وأمن وكرامة الحجاج الإيرانيين، معربا عن أمله بان يكون بالإمكان عبر قضية الحج اتخاذ خطوات مؤثرة لتحسين الظروف الراهنة.

توفيق إلهي

من جانبه قدم رئيس الوفد القنصلي الإيراني حسين كماليان خلال اللقاء تقريرًا عن برامج الوفد لتقديم الخدمات للحجاج، وقال إن تقديم الخدمات لضيوف الرحمن "توفيق إلهي ونحن نسعى لبذل جهود مضاعفة جديرة بحجاجنا الاعزاء في مسار التقدم باهداف الحج".

ومن المقرر أن يبدأ الوفد القنصلي الإيراني مهامه في السعودية بدءا من اليوم الاثنين وسيمكث هنالك حتى عودة أخر قافلة للحجاج الإيرانيين.

وكانت أول دفعة تضم 270 من الحجاج الإيرانيين وصلت يوم 19 يوليو الحالي إلى المدينة المنورة قادمة من مطار الخميني الدولي للبدء في التحضيرات لأداء فريضة الحج لهذا العام.

اتفاق تاريخي

يشار إلى أن طهران كانت أعلنت يوم الاثنين 18 يونيو الماضي، عن اتفاق تاريخي مع السعودية، بشأن الحجاج الإيرانيين، ونقلهم جوا من إيران إلى السعودية مباشرة، وإصدار التأشيرات داخل إيران وليس عبر دولة ثالثة، إضافة إلى إرسال بعثة دبلوماسية مؤقتة للإشراف على الحجيج الإيرانيين، في حين تعهدت طهران بالتزام حجاجها بالقوانين السعودية.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين.

ونقلت وكالة (فارس) عن محمدي قوله إن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري، موكداً أن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وقال: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة". ونوه إلى أن "3 آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج".

