الشرطة تكشف هوية مطلق النار في تورنتو

تورنتو: قالت شرطة تورونتو الإثنين إنها تعرفت إلى الرجل البالغ من العمر 29 عاما الذي قتل شخصين ليل الأحد قبل أن يُقتل هو أيضا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأعلن قائد الشرطة أنّ مطلق النار هو فيصل حسين الذي يسكن في تورنتو، معتبرا أن من السابق لأوانه الحديث عن دوافع الرجل الذي استخدم مسدسا.

ولكن وفقًا لأسرته، فقد عانى فيصل منذ طفولته من "مشاكل عقلية خطيرة" لم يستطع يوما التغلب عليها حتى مع تناوله للأدوية وخضوعه للعلاجات.

وقُتل شخصان وأصيب 12 آخرون مساء الأحد في تورونتو، العاصمة الاقتصادية لكندا، في عملية إطلاق النار.

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايدا في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية خصوصا بسبب العصابات.