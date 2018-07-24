عشرات القتلى في حرائق أثينا

أثينا: قُتل "أكثر من عشرين شخصا" جراء حرائق اجتاحت الإثنين محيط أثينا، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأوضح المتحدث ديميتريس تساناكوبولوس أنّ معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف أن بين الجرحى 16 طفلا.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق. وشوهد الضحايا في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة التي تقع شرقي أثينا.

ويكافح أفراد الإطفاء في اليونان عدة حرائق قرب أثينا منذ أكثر من 12 ساعة.

طلب مساعدة

وذكرت خدمة مكافحة الحرائق أنها طلبت المساعدة من دول أخرى.

وقالت متحدثة باسم الخدمة "بسبب شدة الحرائق ومخاطرها تقدمنا بطلب عبر آلية الدفاع المدني بالاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة دولية بأصول جوية وبرية".

ولفت تساناكوبولوس الى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل اطفاء.

وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة، وقال تسيبراس "سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة عليها". لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد تستلزم مزيدا من التدقيق.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.