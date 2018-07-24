GMT 1:18 2018 الثلائاء 24 يوليو GMT 1:20 2018 الثلائاء 24 يوليو  :آخر تحديث

وزير الخارجية الفرنسي يزور كوبا نهاية يوليو

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أنقرة تعتبر تصريحات لودريان حول العملية التي تشنها في سوريا "لا أساس لها"
لودريان في بغداد لبحث التعاون في مرحلة ما بعد داعش
لودريان يؤكد ان "عملا كثيرا لا يزال ينبغي القيام به مع ايران"
لودريان يتوعد بالرد بالطريقة ذاتها على أي هجوم كيميائي في سوريا
لودريان يدعو إلى عدم استثناء إي منطقة عراقية من عملية إعادة الاعمار
لودريان يناقش في مصر القضايا السورية والفلسطينية والليبية
لودريان: اجتماع أوروبي - إيراني لبحث الاتفاق النووي
لودريان: بعد الضربات يعود لموسكو أن تضغط على الأسد
لودريان: كل الدلائل تثبت استخدام النظام السوري للكلور
لودريان: ملتزمون بدورنا لإعمار مدن العراق المحررة

هافانا: يتوجّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى كوبا في نهاية يوليو، ليكون بذلك أول مسؤول في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يزور الجزيرة الشيوعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا" عن وزارة الخارجية الكوبية أنّ "برنامج لودريان يتضمن محادثات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وزيارة لمركز هافانا التاريخي".

والزيارة التي تستمر يومي 28 و29 تموز/يوليو، ستكون الأولى لمسؤول حكومي فرنسي منذ انتخاب ماكرون في مايو 2017.

في السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين فرنسا وكوبا زخما جديدا، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لكوبا في العام 2015 وزيارة الرئيس راوول كاسترو لفرنسا في العام التالي.

واستنادا الى أرقام رسمية نشرتها كوبا، ارتفعت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين في عام 2016 إلى 257 مليون دولار (220 مليون يورو).


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار