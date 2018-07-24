وزير الخارجية الفرنسي يزور كوبا نهاية يوليو

هافانا: يتوجّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى كوبا في نهاية يوليو، ليكون بذلك أول مسؤول في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يزور الجزيرة الشيوعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا" عن وزارة الخارجية الكوبية أنّ "برنامج لودريان يتضمن محادثات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وزيارة لمركز هافانا التاريخي".

والزيارة التي تستمر يومي 28 و29 تموز/يوليو، ستكون الأولى لمسؤول حكومي فرنسي منذ انتخاب ماكرون في مايو 2017.

في السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين فرنسا وكوبا زخما جديدا، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لكوبا في العام 2015 وزيارة الرئيس راوول كاسترو لفرنسا في العام التالي.

واستنادا الى أرقام رسمية نشرتها كوبا، ارتفعت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين في عام 2016 إلى 257 مليون دولار (220 مليون يورو).