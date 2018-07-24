مقتل 20 على الأقل في حرائق اليونان

قالت الحكومة اليونانية إن حريق غابات مستعر شرقي العاصمة أثينا قتل أكثر من 20 شخصا، فيما تسعى السلطات إلى الحصول على مساعدات دولية.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء الحريق وغادر أناس منازلهم قرب العاصمة اليونانية.

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وجاري البحث حاليا عن 10 سياح هربوا من الحريق في قارب بحسب مسؤولين.

وقال رئيس الحكومة اليونانية أليكس تسيبراس للصحفيين:"سنفعل كل ما بوسعنا للسيطرة على الحريق."

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وكان تسيبراس قد قطع زيارة للبوسنة وعاد لليونان لمتابعة الموقف الذي يصفه رجال ال زيارة للبوسنة وعاد لليونان لمتابعة الموقف الذي يصفه رجال الغطفاء بأنه "صعب للغاية".

وكان المتحدث الحكومي ديمتريس تساناكوبولوس قد أكد في وقت سابق مصرع 20 شخصا على الأقل في الحريق وإصابة أكثر من مئة بينهم 16 طفلا.

AFP

وقال تساناكوبولوس في بيان بثه التلفزيون: "هذه للأسف أكبر أعداد للمصابين والقتلى. أناس لم يستطيعوا المغادرة وكانوا محاصرين في منازلهم أو سياراتهم."

ويكافح أفراد الإطفاء في اليونان عدة حرائق قرب أثينا منذ أكثر من 12 ساعة. وسجل أكبر عدد من القتلى والمصابين في منطقة ماتي.

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