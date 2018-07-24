مقتل أكثر من مئتي ناشط بيئي في العام 2017

باريس: قتل 207 اشخاص على الاقل في العالم في العام 2017 في اطار معارضتهم لمشاريع مناجم او غابات او للصناعات الغذائية، بحسب تقرير نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية الثلاثاء.

وقالت المنظمة انها احصت مقتل 207 اشخاص في اطار مساعيهم لحماية اراض من مشاريع، غالبا ما تتعلق بانتاج مواد استهلاكية اساسية مثل القهوة وزيت النخيل، مما يجعل عام 2017 الأسوأ لنشطاء البيئة.

وقال المسؤول في المنظمة بين ليذر لوكالة فرانس برس انه "مع تزايد الطلب العالمي على تلك المنتجات، يبذل لاعبون في هذا القطاع جهودا حثيثة للحصول على مساحات كبيرة من الاراضي التي يحتاجون لها لزراعة هذه المنتجات".

وتابعت المنظمة ان الضحايا تم احصاؤهم في 22 بلدا وهم بنسبة 60% في اميركا اللاتينية مضيفة ان الحصيلة القياسية أكبر من الواقع. وكان تعداد العام 2016 قياسيا ايضا وبلغ مئتي قتيل على الاقل.