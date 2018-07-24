أربيل والرياض: اتفاقات استثمارية واقتصادية ورحلات جوية

اتفت السعودية وكردستان العراق على تعاون اقتصادي واستثماري وتسيير رحلات جوية وفتح مصرف سعودي في الإقليم وعقد مؤتمر استثماري لتنشيط العلاقات التجارية بين الجانبين، وذلك بتوصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

إيلاف: جاء ذلك خلال مباحثات جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي الشمالي بين رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني ووفد سعودي ضم كلًا من سامي بن عبدالله العبيدي رئيس الغرف التجارية السعودية وعبدالعزيز الشمري سفير المملكة في العراق ومنصور فيصل العتيبي القنصل العام السعودي في إقليم كردستان وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية السعودية.

وقد عبّر الوفد عن رغبة الفعاليات التجارية السعودية في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كردستان بالإفادة من الاستقرار والأرضية الملائمة للاستثمار في الإقليم، كما قالت رئاسة الحكومة الكردية في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، مشيرًا إلى أن الجانبين تباحثا في فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات في إقليم كردستان، وتم بصورة خاصة تسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين للتعاون، مثل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، واتفقا على اتخاذ إقليم كردستان كخطوة أولى مركزًا لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق.

لتحقيق ذلك فقد تم التأكيد على ضرورة بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين إقليم كردستان والمملكة وفتح مصرف سعودي في إقليم الإقليم، وعقد مؤتمر لهذا الغرض في إقليم كردستان أو في السعودية، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من السعودية والعراق، وضمنه إقليم كردستان والجهات الحكومية المعنية من الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

تسهيلات استثمارية وتطوير العلاقات الاقتصادية

من جانبه عبّر بارزاني عن دعم حكومة الإقليم لهذا التعاون وتقديمها التسهيلات للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال السعودية في كردستان وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإقليم كردستان وبين السعودية، آملًاً أن يشهد المستقبل القريب خطوات عملية لتنمية هذه العلاقات بين الجانبين.

وكان الوفد السعودي قد وصل إلى أربيل أمس الاثنين، وهو يضم رجال أعمال ومستثمرين للاتفاق على تنفيذ مشاريع استثمارية بناء على توصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما قال مسؤول في الإقليم.

يشار إلى أن للسعودية قنصلية عامة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، كان قد تم افتتاحها قبل عامين.

