اسرائيل تعيد فتح معبر كرم ابو سالم

القدس: تعيد اسرائيل الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، بعد أن أغلقته في التاسع من تموز/يوليو الحالي إثر اطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.

وأعلن مكتب افيغدور ليبرمان ان "وزير الدفاع قرر ان تتم اعادة فتح معبر كيريم شالوم جزئيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) الثلاثاء وسيصبح من الممكن نقل الغاز والمحروقات الى قطاع غزة بالاضافة الى أغذية وادوية".

وأشار البيان الى تراجع عدد الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لكن دون أن يتوقف بشكل نهائي.

وأضاف ان المعبر يمكن ان يعود الى النشاط الكامل قريبا "شرط التوقف التام في اطلاق البالونات والتوتر على الحدود".

في التاسع من تموز/يوليو اعلنت اسرائيل اغلاق معبر كرم ابو سالم الذي تمر عبره معظم السلع الى القطاع المحاصر ردا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود.

وفي 17 تموز/يوليو شددت اسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود الى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 الى ثلاثة اميال بحرية.

وبقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.

وتعاني غزة من نقص حاد في الكهرباء وتعتمد على المولدات في العديد من الحالات.

واندلعت احتجاجات حاشدة ودارت مواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل في 30 اذار/مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين.

وقتل 149 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ 30 اذار/مارس بينما قتل جندي اسرائيلي الجمعة ليكون الاول الذي يقتل في تلك المواجهات.