GMT 10:06 2018 الثلائاء 24 يوليو GMT 10:08 2018 الثلائاء 24 يوليو  :آخر تحديث

ثلاثة جرحى على الاقل في سقوط عدة صواريخ على كابول

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
63 قتيلا و151 جريحا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في كابول
95 قتيلا في تفجير انتحاري بسيارة إسعاف في كابول
إقالة ضباط أفغان بعد الهجوم على قاعدتهم في كابول
الهجوم على الفندق في كابول السبت أوقع 25 قتيلا
تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الاكاديمية العسكرية في كابول
حداد عام في أفغانستان إثر هجوم مروع بالعاصمة كابول
مقتل أربعة اميركيين في الاعتداء على فندق بكابول
نحو مئة قتيل في اعتداء بسيارة اسعاف مفخخة في كابول
هجوم على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول
واشنطن لن تتساهل مع داعمي طالبان بعد اعتداء كابول

كابول: أُصيب ثلاثة أشخاص على الاقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على كابول الثلاثاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي.

وأصاب الصاروخ الاول منزلا في حي "بي دي 5" في العاصمة ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين.

وتلاه صاروخ ثان في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة في حين سمع مراسلو وكالة فرانس برس دويا ثالثا بعد ذلك.

ويـأتي الهجوم بالصواريخ بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة قرب المطار الدولي في كابول ما أوقع 23 قتيلا على الاقل بينهم محمد اختر السائق لدى وكالة فرانس برس.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية تبنيه هجوم الاحد.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار