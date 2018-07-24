ثلاثة جرحى على الاقل في سقوط عدة صواريخ على كابول

كابول: أُصيب ثلاثة أشخاص على الاقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على كابول الثلاثاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي.

وأصاب الصاروخ الاول منزلا في حي "بي دي 5" في العاصمة ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين.

وتلاه صاروخ ثان في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة في حين سمع مراسلو وكالة فرانس برس دويا ثالثا بعد ذلك.

ويـأتي الهجوم بالصواريخ بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة قرب المطار الدولي في كابول ما أوقع 23 قتيلا على الاقل بينهم محمد اختر السائق لدى وكالة فرانس برس.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية تبنيه هجوم الاحد.